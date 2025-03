Você sabia? Justiça do Trabalho custou R$ 23 bilhões aos cofres públicos em 2023 Em reportagem publicado na Edição 262 da Revista Oeste, o jornalista Anderson Scardoelli aborda algumas excentricidades que envolvem... Revista Oeste|Do R7 30/03/2025 - 12h45 (Atualizado em 30/03/2025 - 12h45 ) twitter

custo da justiça do trabalho do brasil em 2024

Em reportagem publicado na Edição 262 da Revista Oeste, o jornalista Anderson Scardoelli aborda algumas excentricidades que envolvem a Justiça do Trabalho no Brasil. Um dos pontos que a matéria cita é o elevado custo para manter esse seguimento do Poder Judiciário em atividade.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste e descubra mais sobre os impactos financeiros da Justiça do Trabalho!

