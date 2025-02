Warren Buffett investe em cosméticos no Brasil Warren Buffett vai investir R$ 150 milhões no Brasil neste ano. O dinheiro do megainvestidor norte-americano terá como destino o setor...

Revista Oeste|Do R7 21/01/2025 - 00h05 (Atualizado em 21/01/2025 - 00h05 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share