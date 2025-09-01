Logo R7.com
XP Malls vende participações em nove shoppings

O fundo imobiliário XP Malls (XPML11) assinou um acordo para vender participações em nove shoppings de seu portfólio. O valor da transação...

O fundo imobiliário XP Malls (XPML11) assinou um acordo para vender participações em nove shoppings de seu portfólio. O valor da transação é de cerca de R$ 1,6 bilhão. Do total, 68% terão pagamento à vista. O restante será em prazo de até cinco anos. A informação oficial consta de Fato Relevante no site da empresa.

