XP Malls vende participações em nove shoppings

O fundo imobiliário XP Malls (XPML11) assinou um acordo para vender participações em nove shoppings de seu portfólio. O valor da transação é de cerca de R$ 1,6 bilhão. Do total, 68% terão pagamento à vista. O restante será em prazo de até cinco anos. A informação oficial consta de Fato Relevante no site da empresa.

