Saiba como verificar se uma empresa é confiável

Alto contraste

A+

A-

É importante fazer uma pesquisa de preços antes da compra É importante fazer uma pesquisa de preços antes da compra

O consumidor deve ficar atento para evitar problemas durante compras e contratação de serviços. Uma das dicas é ficar atento aos links enviados por e-mail, WhatsApp ou mensagens. Segundo orientação do Procon-SP, o indicado é o consumidor tomar a iniciativa e fazer a pesquisa pela internet.

Veja a seguir as dicas de segurança para verificar a autenticidade de uma empresa e evitar prejuízos antes de ir às compras.

1. Garantia de que o site é seguro

O consumidor deve estar alerta para a existência de empresas-fantasma que criam sites falsos e oferecem ofertas enganosas. Os dados do fornecedor devem ser sempre checados antes de qualquer compra ou contratação.

É muito comum os fraudadores utilizarem sites falsos para imitar grandes marcas. Para não cair na ação de criminosos, verifique:

Publicidade

• a URL do site. Em geral, sites falsos apresentam a inclusão de alguns números ou letras em sua URL para se assemelhar ao site original;

• o domínio do site. Os domínios mais comuns são ".com" e ".br". Desconfie de domínios poucos usuais;

Publicidade

• "HTTPS", que é um protocolo de segurança adicional responsável por criptografar a troca de dados entre o site e o comprador;

• inconsistências do site. Erros de português e de ortografia e até mesmo imagens com baixa resolução/não originais são marcas registradas de sites fraudulentos;

Publicidade

• selos de segurança. Eles são a marca visível de que a empresa se compromete a garantir a segurança do tráfego dos dados na compra on-line. Geralmente são clicáveis e redirecionam para o responsável pelo selo.

2. Consulte as informações da empresa

As informações do CNPJ das empresas podem ser acessadas por qualquer cidadão, pois o cadastro de pessoas jurídicas é um registro público. Com o número em mãos, confira a situação cadastral da empresa e veja se ela encontra-se em condições regulares. Dessa forma, é possível verificar a credibilidade da organização, evitando futuros problemas.

3. Cuidado com os e-mails promocionais

O termo phishing é utilizado para nomear os e-mails que se passam por uma marca conhecida e fazem promoções com o objetivo de conseguir cliques, para roubar informações pessoais e até mesmo levar para um site falso.

• Verifique o endereço do e-mail: preste atenção em possíveis erros de digitação.

• Verifique se as resoluções das imagens são boas e se não são “montagens”; desconfie de promoções com preços mirabolantes e pesquise antes de comprar.

4. Verifique as formas de pagamento

Antes de finalizar uma compra online, é importante validar se a página de pagamento do site é confiável para fornecer os seus dados.

• Veja se a loja aceita diversos meios de pagamento, como cartão de crédito de diversas bandeiras, boleto e Pix.

• Pagar pelo cartão de crédito pode ser uma boa escolha, já que permite cancelar a compra em caso de problemas. Em nenhuma hipótese forneça a senha do cartão. Geralmente, o único dado necessário é o CVV (número de segurança localizado atrás do cartão). Outra possibilidade para aumentar a segurança é utilizar um cartão virtual.

5. Boletos falsos e Pix

É fundamental ter muito cuidado com boletos falsos; o consumidor deve ler o boleto com cuidado e conferir todos os dados antes de finalizar o pagamento — como o nome da empresa, data, CNPJ etc.

Caso o consumidor caia nesse golpe, pode procurar o Procon-SP, ou o Procon de sua cidade, para que o órgão de defesa tente intermediar uma solução com o banco.

Outro ponto a ser observado diz respeito ao pagamento via Pix — o consumidor deve ficar atento em relação ao destinatário do pagamento, já que esse meio não possibilita estorno de valores.

6. Pesquisa de preços

É importante fazer uma pesquisa de preços, evitando comprar no primeiro local e comparando os valores em diferentes fornecedores.

Verificar o preço total, incluindo todas as despesas, como o valor do frete, eventuais despesas contratuais e, no caso de compras a prazo, o valor das prestações, os juros etc., também são medidas necessárias.

7. Liste as prioridades

O Procon-SP recomenda que o consumidor faça uma lista do que pretende comprar, elegendo um limite de gastos para que o orçamento não fique prejudicado.

É necessário priorizar o que é mais importante na hora de comprar. Dessa forma, o consumidor evita gastos excessivos e não sai endividado no final.

Fontes: Procon-SP e Getnet