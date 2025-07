Servidores do BC reagem a ataques ao Pix e defendem independência da autarquia Carta critica posposta analisada no Senado que quer transformar Banco Central em empresa pública de direito privado Economia|Rafaela Soares, do R7, em Brasília 18/07/2025 - 07h33 (Atualizado em 18/07/2025 - 07h36 ) twitter

Pix, novo alvo de Trump, atrasou o serviço de pagamento do WhatsApp Daniel Cymbalista/Fotoarena/Estadão Conteúdo - 17/07/2025

O SINAL (Sindicato Nacional dos Funcionários do Banco Central) divulgou uma carta em defesa do Pix e da autonomia do Brasil na condução da política monetária.

Segundo o documento, as recentes declarações do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, acenderam um alerta sobre a soberania financeira nacional.

RESUMO DA NOTÍCIA Servidores do Banco Central defendem o Pix e sua autonomia em carta divulgada pelo SINAL.

A carta critica a PEC 65/2023, que sugere transformar o BC em entidade de direito privado.

Defensores alertam que a mudança pode comprometer a soberania financeira e o caráter público do BC.

O Pix é visto como uma conquista nacional, essencial para a economia e acessível a todos. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

O Pix, conforme a carta, já conta com mais de 175 milhões de usuários e “revolucionou o sistema financeiro nacional ao permitir transferências e pagamentos em tempo real, sem custos, e com grande aceitação popular”.

“Recentemente, o Banco Central lançou o Pix Automático, que permite pagamentos recorrentes, ampliando ainda mais sua utilidade para consumidores e empresas”, afirma o texto.

‌



A entidade também critica a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 65/2023, que propõe transformar o Banco Central do Brasil em uma entidade de direito privado. Atualmente, a proposta está em discussão no Senado.

“A lógica de mercado imposta pela PEC pode levar à cobrança de tarifas sobre o uso do Pix, que hoje é gratuito, prejudicando especialmente os mais pobres e os pequenos empreendedores”, alerta Edna Velho, presidente da seccional Brasília do SINAL.

‌



🔎 Entenda

Segundo a Constituição, uma empresa pública é uma entidade com personalidade jurídica de direito privado e patrimônio próprio.

Já uma autarquia, classificação atual do Banco Central, é uma entidade pública com autonomia administrativa, técnica e financeira. Ela é vinculada ao Ministério da Fazenda, mas não subordinada a ele.

‌



Ou seja, o Banco Central, como autarquia, pode conduzir a política monetária e zelar pela estabilidade financeira do país sem interferências políticas de curto prazo.

Riscos

Ainda de acordo com o SINAL, a proposta cria um ente autônomo e desvinculado do controle democrático, reduzindo o poder do eleitor de influenciar a política econômica por meio do voto.

Edna Velho também afirma que a mudança fragilizaria a atuação do Banco Central como regulador do sistema financeiro, tornando-o vulnerável à influência de interesses privados e internacionais.

“O Pix é uma conquista nacional, reconhecida internacionalmente, e não pode ser entregue à lógica do lucro de grandes conglomerados financeiros. Defender o Banco Central como órgão de Estado é defender a soberania do Brasil perante ataques como esse, feitos pelo governo dos Estados Unidos”, conclui Edna.

Trump x Pix

O economista Miguel Daoud explica que, ao abrir investigação, os Estados Unidos alegam que a ferramenta criada pelo governo brasileiro impacta diretamente o setor bancário, já que não envolve taxas.

“O Pix acabou tirando espaço dos cartões de crédito, muitos deles vinculados a empresas americanas”, afirma

