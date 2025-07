Tarifa de Trump pode cortar mais de 538 mil empregos no Brasil no curto prazo, aponta estudo Fiemg projeta que medida pode reduzir PIB nacional em 0,4% no curto prazo — o equivalente a uma perda de R$ 47 bilhões Economia|Clarissa Lemgruber, do R7, em Brasília 22/07/2025 - 10h36 (Atualizado em 22/07/2025 - 10h55 ) twitter

Tarifaço ameaça cerca de 538 mil postos de trabalho José Cruz/Agência Brasil - Arquivo

A tarifa de 50% sobre produtos brasileiros, anunciada pelo presidente norte-americano, Donald Trump, tem potencial de eliminar 538.270 postos de trabalho no país, considerando empregos formais e informais, em até dois anos. A estimativa foi divulgada na segunda-feira (21) pela Fiemg (Federação das Indústrias de Minas Gerais).

O estudo projeta que a medida pode reduzir o PIB (Produto Interno Bruto) nacional em 0,4% no curto prazo — o equivalente a uma perda de R$ 47 bilhões — e atingir duramente setores exportadores estratégicos, como siderurgia, transporte e madeira.

RESUMO DA NOTÍCIA A tarifa de 50% sobre produtos brasileiros pode eliminar 538.270 empregos no Brasil em até dois anos.

A medida deve reduzir o PIB nacional em 0,4%, correspondendo a uma perda de R$ 47 bilhões.

Setores como siderurgia e transporte sofrerão quedas significativas na produção.

A Fiemg recomenda a busca por um acordo diplomático para evitar a implementação da tarifa. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

A avaliação se alinha às estimativas de economistas ouvidos pelo R7, que projetavam uma retração de até 0,5% da economia brasileira, caso a medida de Trump se confirme.

A análise detalha que o impacto imediato tende a ser concentrado em setores industriais com forte presença nas exportações para os Estados Unidos.

A fabricação de equipamentos de transporte, por exemplo, pode encolher quase 23% no período, enquanto a produção siderúrgica deve registrar queda de mais de 12%.

Os efeitos também se estendem ao consumo das famílias, que pode recuar 0,67%, e à arrecadação de impostos, com perda de R$ 1,3 bilhão.

A Fiemg alerta que o cenário pode se agravar se houver retaliação do Brasil ou uma escalada nas tensões comerciais. Nos cenários mais extremos simulados pelo estudo, a perda de empregos pode ultrapassar 5 milhões em até uma década.

Em 2024, os estados com maior volume de exportações para os Estados Unidos foram São Paulo (33,6%), Rio de Janeiro (18,4%) e Minas Gerais (11,4%). Juntos, os três responderam por mais da metade dos embarques nacionais para o mercado norte-americano, o que indica que esses estados podem ser os mais impactados pela medida.

Acordo diplomático

A Fiemg defende a busca por um acordo diplomático que evite a entrada em vigor da tarifa em 1º de agosto. O presidente da entidade, Flávio Roscoe, afirmou que o agravamento da crise comercial entre Brasil e Estados Unidos representa um “risco grave” à estabilidade econômica e ao desenvolvimento industrial.

“Responder com a mesma moeda pode gerar efeitos inflacionários no Brasil, por isso, o caminho mais inteligente é a diplomacia”, destacou.

