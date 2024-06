Economia |Do R7

Taxa anual do CPI da Alemanha acelera para 2,4% em maio, confirma Destatis A taxa anual de inflação ao consumidor da Alemanha se manteve em 2,4% em maio, uma aceleração ante a alta de 2,2% em abril, segundo...

Alto contraste

A+

A-

A taxa anual de inflação ao consumidor da Alemanha se manteve em 2,4% em maio, uma aceleração ante a alta de 2,2% em abril, segundo dados finais divulgados nesta quarta-feira, 12, pelo Destatis, como é conhecido o escritório de estatísticas do país. Na comparação mensal, o CPI alemão subiu 0,1% em maio. Os resultados confirmaram estimativas preliminares e vieram em linha com as projeções de analistas consultados pela FactSet.