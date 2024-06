Transpetro lança 1º edital para projetos culturais e esportivos no valor de R$ 17 milhões

Alto contraste

A Transpetro lançou sua primeira seleção pública para projetos culturais e esportivos, que prevê investimentos de até R$ 17 milhões financiados por leis de incentivo. O edital Transpetro em Movimento foi anunciado na última quarta-feira, mesmo dia em que a subsidiária da Petrobras comemorou 62 anos. O foco da licitação será a promoção da educação, a geração de renda e o fortalecimento da cultura brasileira. "Uma das metas que perseguimos desde que cheguei na Transpetro é retomar o protagonismo da estatal no desenvolvimento econômico e social do País. O primeiro edital de patrocínio cultural e esportivo da história da empresa materializa esse compromisso e assegura que os resultados financeiros da companhia estejam associados ao investimento na sociedade e à geração de impactos positivos na vida das pessoas", afirmou em nota o presidente da Transpetro, Sérgio Bacci. O edital contempla projetos que tenham duração de até 12 meses e com temáticas enquadradas nas linhas de atuação "Educação" e "Patrimônio Imaterial e Preservação". Podem se inscrever projetos apoiados pela Lei Rouanet ou pela Lei Federal de Incentivo ao Esporte. As inscrições estarão abertas de 12 de junho a 12 de julho. Os projetos inscritos serão submetidos a etapas de triagem administrativa, triagem técnica e avaliação por uma comissão de seleção. O regulamento da seleção pública pode ser consultado no site da Transpetro. "O Programa Transpetro em Movimento oferece, de forma transparente, igualdade de acesso ao patrocínio a instituições proponentes de todo país. Dentro do eixo cultural, as iniciativas devem ter valor mínimo de R$ 400 mil e máximo de R$ 3 milhões. Buscamos a valorização da música, das artes cênicas, das artes visuais com foco em geração de renda e de festivais multilinguagem. Já no eixo esportivo, queremos atuar no esporte amador, compreendendo projetos inclusivos, com ações de valor mínimo de R$ 400 mil", detalhou a gerente de Comunicação Empresarial e Imprensa da Transpetro, Lilian Rossetto.