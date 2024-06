UBS propõe pagamento a investidores prejudicados pela extinta Greensill Capital

Alto contraste

O banco suíço UBS está tentando encerrar um dos graves escândalos que ajudaram a derrubar o Credit Suisse, oferecendo-se para reembolsar uma parte significativa dos US$ 2,5 bilhões ainda retidos em fundos de investimento ligados à extinta provedora de crédito Greensill Capital. O UBS disse que uma de suas unidades fará uma provisão de US$ 900 milhões no balanço do segundo trimestre para ajudar a reembolsar aos investidores 90% de suas participações restantes no fundo, mas ressaltou que os pagamentos não afetarão os resultados ou o capital do grupo porque já sofreram baixa contábil. O Credit Suisse e a Greensill operavam fundos de investimento no valor de US$ 10 bilhões apoiados por financiamento de cadeia de suprimentos antes de a Greensill falir, em março de 2021. Posteriormente, naquele mesmo mês, um grande cliente do Credit Suisse, a Archegos Capital Management, deu calote sobre US$ 5,5 bilhões em posições, levando o banco a enfrentar uma grave crise financeira por dois anos. O UBS resgatou o Credit Suisse no ano passado, em um acordo que contou com a participação do governo suíço. O Credit Suisse já devolveu mais de US$ 7 bilhões em fundos da Greensill aos investidores. A Greensill faliu ao não conseguir renovar o seguro dos empréstimos, expondo a baixa qualidade de boa parte de seu crédito. O UBS disse que a oferta de pagamento tem o objetivo de dar segurança aos investidores e garantir que eles possam deixar os investimentos rapidamente. Fonte: Dow Jones Newswires.