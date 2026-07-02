Análise: acesso a creches melhora, mas cumprimento da meta exige mais colaboração Pesquisa mostra crescimento de 11% nas matrículas em uma década, embora o país ainda não tenha alcançado a meta estabelecida pelo PNE

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA O acesso à educação infantil no Brasil cresceu 11% em uma década, atingindo 43,3% de matrículas em creches, mas ainda não alcançou a meta de 50% do PNE.

O maior crescimento foi na faixa etária de dois a três anos, com 65,8% de escolarização, enquanto bebês de zero a um ano têm apenas 18,9% de matrículas.

Diferenças regionais são notáveis, com o Sul e Sudeste superando metas, enquanto o Norte, especialmente o Amapá, apresenta os piores índices.

Natália Fregoseni destaca a necessidade de colaboração entre municípios e estados para superar desafios técnicos e financeiros e atingir as metas do PNE. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

O acesso à educação infantil no Brasil registrou avanços históricos em uma década, mas ainda não atinge o esperado pelo PNE (Plano Nacional de Educação). De acordo com os dados do Módulo Educação da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua de 2025, o percentual de crianças de 0 a 3 anos matriculadas em creches atingiu um recorde de 43,3%, um crescimento de 11% em relação ao ano de 2016.

Mesmo com o aumento, o índice não atingiu a meta de 50% estabelecida pelo PNE. Os números são impulsionados, sobretudo, pelo atendimento à faixa etária de 2 a 3 anos, cuja taxa de escolarização atingiu 65,8%. No entanto, o ingresso de bebês de 0 a 1 ano nas redes de ensino ainda é bastante limitado, com apenas 18,9% de matrículas.

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A pesquisa também analisou as diferenças geográficas e socioeconômicas no Brasil. Estados do Sul e Sudeste superam a meta. Já a região Norte tem os piores números; o Amapá tem o pior índice, com apenas 9,4% de atendimento. Em entrevista ao Hora News, Natália Fregoseni, coordenadora de políticas educacionais do “Todos pela Educação”, elogiou o avanço dos números e destacou que esse plano tem ganhado um alto investimento das redes de ensino ao acesso de crianças à creche.

Mesmo com esse avanço, Natália reconhece desafios para o alcance da meta ideal: “A educação infantil é uma etapa de responsabilidade principal dos municípios, mas existe um desafio de capacidade técnica, financeira e da própria gestão da demanda e planejamento da oferta.” Segundo ela, para que consigamos, como país, atingir as metas esperadas, é preciso estabelecer um regime de colaboração mais robusto e contar com o apoio dos estados brasileiros.

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A matrícula na creche para crianças de até 3 anos não é obrigatória, cabendo aos responsáveis decidir se vão ou não inscrever seus filhos. Porém, a especialista acredita que é válido oferecer essa vivência para o crescimento da criança: “Para além de ser um espaço do cuidado e da brincadeira, é um espaço onde a criança tem a oportunidade de desenvolver habilidades cognitivas e motoras, autonomia e socialização [...], e é ali que a criança começa a ter o primeiro contato com uma escola”, conclui.

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