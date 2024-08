Brasília só tem uma escola de ensino médio entre as 60 melhores no Ideb Ideb foi divulgado nesta quarta-feira e resultado do Brasil ficou abaixo da meta para o ensino médio Educação|Thays Martins, do R7, em Brasília 15/08/2024 - 00h11 (Atualizado em 15/08/2024 - 00h11 ) ‌



Brasil não conseguiu alcançar a meta do Ideb Agência Brasil - arquivo

Entre as 60 escolas com as maiores notas no Ideb (Índice de Desenvolvimento da Educação Básica) no ensino médio, somente uma está no Distrito Federal. Se trata do Colégio Militar Dom Pedro II, que ocupa a 56ª posição do Brasil com 6,4 de nota. A média nacional ficou em 4,3, abaixo da meta que era de 5,2. O resultado do Ideb, que mostra o desempenho da educação básica no país, foi divulgado nesta quarta-feira (14) pelo MEC (Ministério da Educação).

A escola de ensino médio que alcançou a maior média do Brasil também é militar. A Escola Preparatória de Cadetes do Ar fica em Barbacena, em Minas Gerais, e conseguiu 7,8 de média. Entre as 60 melhores também está o Colégio Estadual Profa Aurelice Gomes da Fonseca, que fica em Formosa, entorno do DF. Já o Colégio Militar Tiradentes, o segundo melhor desempenho do DF, ficou na 85ª posição nacional.

Veja as escolas com as maiores médias no Ideb

Barbacena - ESCOLA PREPARATORIA DE CADETES DO AR

Ipueiras - PADRE ELIESIO DOS SANTOS ESCOLA FAMILIA AGRICOLA- EFA

Recife - ESCOLA DE APLICACAO DO RECIFE

Angra dos Reis - COLEGIO NAVAL

Formosa - COLEGIO ESTADUAL PROFESSORA AURELICE GOMES DA FONSECA

Ijuí - COLEGIO TIRADENTES IJUI

Bauru - COLEGIO TECNICO INDUSTRIAL PROF ISAAC PORTAL ROLDAN UNESP

Petrolina - ANEXO I DO COLEGIO DA POLICIA MILITAR PETROLINA

São João d’Aliança - COLEGIO ESTADUAL PEDRO LUDOVICO TEIXEIRA

Garanhuns - ESCOLA DE APLICACAO PROFESSORA IVONITA ALVES GUERRA

Belo Horizonte - COLEGIO MILITAR DE BELO HORIZONTE

Cocal dos Alves - CETI AUGUSTINHO BRANDAO

São João d’Aliança - CENTRO DE ENSINO EM PERIODO INTEGRAL FREDERICO BERNARDES RABELO

Taquaritinga - 9 DE JULHO

Novo Oriente - EEEP MARIA EUDES BEZERRA VERAS

Ararendá - EEMTI LICEU DE ARARENDA JOSE WILSON VERAS MOURAO

Curitiba - POL MILITAR C CEL P M F S MIR EF M

Curvelo - COLEGIO TIRADENTES PMMG - UNIDADE CURVELO

Campo Grande - COLEGIO MILITAR DE CAMPO GRANDE

Divinópolis - CEFET-MG - UNED DIVINOPOLIS

Macaé - COLEGIO DE APLICACAO

Itapajé - EEEP ADRIANO NOBRE

Russas - EEEP PROFESSOR WALQUER CAVALCANTE MAIA

Lorena - COTEL COLEGIO TECNICO DE LORENA PROF NELSON PESCIOTTA

Registro - REGISTRO ETEC DE

Uberlândia - COLEGIO TIRADENTES PMMG

Paulínia - ESCOLA TECNICA DE PAULINIA ETEP

Ibateguara - ESCOLA ESTADUAL MONSENHOR LUIS CARLOS DE OLIVEIRA BARBOSA

Recife - COLEGIO MILITAR DO RECIFE

Acaraú - EEEP MARTA MARIA GIFFONI DE SOUSA

Salvador - COLEGIO MILITAR DE SALVADOR

Jundiaí - VASCO ANTONIO VENCHIARUTTI ETEC

Santa Maria - UFSM - COLEGIO POLITECNICO

Votuporanga - IFSP - CAMPUS VOTUPORANGA

Santa Luzia - IFMG - CAMPUS SANTA LUZIA

Boa Vista - - COLEGIO MILITAR ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO CEL PM DERLY LUIZ VIEIRA BORGES

Arapiraca - COLEGIO DA POLICIA MILITAR TIRADENTES - UNIDADE AGRESTE

Barra Bonita - JOAO RAYS COMENDADOR ETEC

Sobral - EEEP PROFESSORA LYSIA PIMENTEL GOMES SAMPAIO SALES

Novo Hamburgo - IFSUL - CAMPUS AVANCADO NOVO HAMBURGO

Santo Ângelo - COLEGIO TIRADENTES SANTO ANGELO

Campo Mourão - UTFPR - CAMPUS CAMPO MOURAO

Curitiba - COLEGIO MILITAR DE CURITIBA

Passo Fundo - COLEGIO TIRADENTES PASSO FUNDO

Erechim - IFRS - CAMPUS ERECHIM