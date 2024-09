Palavra do dia 11-09-2024: Diversidade Significado de Diversidade:Diversidade, é tudo o que nos diferencia de algo ou de outro, ela varia através de escolha: corte de cabelo... Dicionário Informal|Do R7 11/09/2024 - 04h01 (Atualizado em 11/09/2024 - 04h01 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-