Palavra do dia 12-08-2024: Susse Significado de Susse:Adjetivo Susse é a forma reduzida de sossegado: que se sossegou. 1. Que está ou vive em sossego; quieto, calmo...



