Palavra do dia 20-07-2024: Malinar Significado de Malinar:Malino+ar = Malinar Atazanar, fazer travessuras. Mexer nas coisas de outros ou no que não se deve. Consulte... Dicionário Informal|Do R7 20/07/2024 - 04h23 (Atualizado em 20/07/2024 - 04h23 ) ‌



