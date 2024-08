Palavra do dia 24-08-2024: Prolixo Significado de Prolixo:Extenso; fastidioso Exemplo de uso: Aquele texto é um tanto ou quanto prolixo. **Consulte a matéria completa... Dicionário Informal|Do R7 24/08/2024 - 04h10 (Atualizado em 24/08/2024 - 04h10 ) ‌



