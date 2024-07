Palavra do dia 26-07-2024: Queimar o chão Significado de Queimar o chão: Frase usada para dizer que está indo embora naquele instante ou saindo de cena com muita pressa; sugerir... Dicionário Informal|Do R7 26/07/2024 - 04h53 (Atualizado em 26/07/2024 - 04h53 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-