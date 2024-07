Palavra do dia 31-07-2024: Caningar Significado de Caningar:No nordeste, caningar significa perturbar, encher a paciência. Incomodar, atrapalhar, chatear. Consulte a... Dicionário Informal|Do R7 31/07/2024 - 05h23 (Atualizado em 31/07/2024 - 05h23 ) ‌



