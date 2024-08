Palavra do dia 31-08-2024: Ditadura Significado de Ditadura: É quando uma única pessoa exerce o poder sobre as demais, impondo sua vontade e exigindo que se obedeça.... Dicionário Informal|Do R7 31/08/2024 - 04h01 (Atualizado em 31/08/2024 - 04h01 ) ‌



