Concurso Nacional Unificado terá mudanças em 2025, com provas no segundo semestre Edital incluirá código de barras para identificação de candidatos e pode trazer ajustes no tempo de prova e na distribuição de questões... Feed TV - Educação|Do R7 01/04/2025 - 15h07 (Atualizado em 01/04/2025 - 15h07 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

(Foto: Reprodução/Internet)

O Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) prevê para este mês de abril a publicação do Termo de Referência para a escolha da banca organizadora da segunda edição do Concurso Nacional Unificado (CNU). As provas estão programadas para o segundo semestre de 2025, com a homologação dos resultados prevista para junho de 2026.

Saiba mais sobre as mudanças e como elas podem impactar os candidatos, consulte a matéria completa no nosso parceiro Feed TV - Educação.

Leia Mais em Feed TV - Educação:

Estudante brasileiro conquista bolsas em quatro universidades dos EUA e transforma a educação de mais de 50 mil jovens

Enem 2024 divulga espelho da redação e notas de treineiros; saiba detalhes!

Estudante desenvolve jogos que podem ajudar idosos com demência e Alzheimer