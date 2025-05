Fabio Porchat é o novo embaixador da ONG Parceiros da Educação Rio A ONG desenvolve programas voltados ao crescimento de escolas públicas, com foco na capacitação de professores, reforço e melhorias... Feed TV - Educação|Do R7 22/05/2025 - 20h56 (Atualizado em 22/05/2025 - 20h56 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Fabio Porchat (Foto: ONG Parceiros da Educação Rio) Feed TV - Educação

O apresentador e humorista Fabio Porchat foi anunciado como o mais novo embaixador da ONG Parceiros da Educação Rio, organização sem fins lucrativos que atua na melhoria da educação pública no município. A ONG desenvolve programas voltados ao fortalecimento de escolas públicas, com foco na capacitação de professores e gestores, reforço escolar, melhorias de infraestrutura e combate à evasão escolar. “Ter um embaixador como o Fabio é um marco. No Rio de Janeiro, onde existem tantos desafios, o apoio de uma voz influente é capaz de inspirar milhares de pessoas a enxergarem a educação como o verdadeiro motor de transformação social,” afirma Luiz Octavio Lima, diretor executivo da organização.

Para saber mais sobre essa importante iniciativa, consulte a matéria completa no nosso parceiro Feed TV - Educação.

Leia Mais em Feed TV - Educação:

EAD proibido para Medicina, Direito e outros cursos; veja as novas regras do MEC

Saiba o motivo do curso de Direito estar proibido no ensino à distância

Qual é o melhor método de estudo para você? Descubra 5 técnicas que funcionam de verdade