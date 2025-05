Qual o valor ideal da mesada para as crianças? Introduzir a educação financeira desde a infância é um investimento no futuro — e a mesada é uma ferramenta poderosa nesse processo... Feed TV - Educação|Do R7 05/05/2025 - 13h22 (Atualizado em 05/05/2025 - 13h22 ) twitter

Mesada (Foto: Reprodução)

A infância é o momento ideal para formar adultos conscientes financeiramente. Ensinar desde cedo o valor do dinheiro, os benefícios de poupar e a importância do consumo responsável ajuda a moldar hábitos duradouros. Um dos métodos mais eficazes para isso é a mesada educativa. Quando aplicada com propósito e orientação, ela promove organização, planejamento e responsabilidade.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Feed TV - Educação e descubra o valor ideal da mesada para cada faixa etária!

