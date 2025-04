Veja quem tem direito e como pedir isenção do Enem 2025 Solicitação deve ser feita até 25 de abril para quem se encaixar nos requisitos O conteúdo Veja quem tem direito e como pedir isenção... Feed TV - Educação|Do R7 18/04/2025 - 14h46 (Atualizado em 18/04/2025 - 14h46 ) twitter

ENEM (Foto: Governo Federal)

A partir desta terça-feira (15), candidatos ao Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025 podem solicitar a isenção da taxa de inscrição. No entanto, a isenção não garante automaticamente a participação na prova. Para isso, será necessário realizar a inscrição oficial dentro do prazo que o Inep ainda vai definir.

Consulte no nosso parceiro Feed TV - Educação para saber mais sobre quem pode pedir a isenção e como realizar o processo!

