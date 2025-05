Vai fazer o Enem 2025? Confira dicas para se preparar desde já para a prova Participantes podem se inscrever pela Página do Participante até 6 de junho; provas são em 9 e 16 de novembro Educação|Do R7, em Brasília 26/05/2025 - 16h17 (Atualizado em 26/05/2025 - 16h17 ) twitter

Inscrições para o Enem 2025 foram abertas nesta segunda Paulo Pinto/Agência Brasil - 10.11.2024

As inscrições para o Enem começaram nesta segunda-feira (26), mas os estudantes já podem iniciar a preparação para as provas, que acontecem nos dias 9 e 16 de novembro.

Pensando nisso, o R7 separou dicas para ajudar os candidatos na organização dos estudos e no bom desempenho durante o exame.

Conheça o edital e o formato da prova

Antes de começar a estudar, é preciso saber todas as informações que constam no edital, além de conhecer o modelo da prova.

O formato conta com questões objetivas das seguintes áreas de conhecimento:

‌



Linguagens, códigos e suas tecnologias;

Ciências humanas e suas tecnologias;

Ciências da natureza e suas tecnologias;

Matemática e suas tecnologias.

Para quem nunca participou do Enem, o Inep disponibiliza provas de edições anteriores para ajudar o participante a conhecer a estruturar e tentar resolver algumas questões do exame.

Cronograma de estudo

Especialistas orientam o candidato a escolher horários para estudar cada uma das disciplinas, com períodos de descansos.

‌



O participante também pode fazer resumos e mapas mentais para ajudar a fixar os conteúdos.

Acompanhe o que acontece no mundo

Nas últimas edições, o Enem abordou temas atuais em suas propostas de redação. Por isso, é fundamental que o candidato acompanhe as notícias e esteja atento ao que acontece no Brasil e no mundo.

‌



Estar bem informado contribui diretamente para a construção de argumentos e para o desenvolvimento de uma redação consistente e contextualizada.

Treine redação

A redação do Enem vale 1.000 pontos e é um dos maiores desafios dos estudantes que fazem o exame.

Para encarar a prova e se sair bem, o professor Willian Wallemberg explica que é preciso que o participante treine muito para conseguir desenvolver o rascunho da redação entre 40 minutos e 50 minutos.

Para isso, é importante praticar escrevendo ao menos uma redação por semana, escolhendo temas que sejam do seu interesse ou que já tenham sido abordados em edições anteriores do Enem.

Temas cobrados em edições anteriores do Enem

2024: Desafios para a valorização da herança africana no Brasil;

2023: Desafios para o enfrentamento da invisibilidade do trabalho de cuidado realizado pela mulher no Brasil;

2022: Os desafios para a valorização das comunidades e povos tradicionais do Brasil; e

2021: Invisibilidade e registro civil: garantia de acesso à cidadania no Brasil.

Calendário do Enem

Período de inscrições : 26 de maio a 6 de junho de 2025

: 26 de maio a 6 de junho de 2025 Pagamento da taxa de inscrição : Entre maio e julho de 2025

: Entre maio e julho de 2025 Aplicação das provas: 9 e 16 de novembro de 2025

