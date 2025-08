2026 começa hoje Os plenários retomam o batente hoje com vistas a apostar e ou recusar CPIs que possam complicar seus aliados, a depender dos assuntos... Folha Vitória|Do R7 06/08/2025 - 06h37 (Atualizado em 06/08/2025 - 06h37 ) twitter

A despeito do circo montado ontem por bolsonaristas, obstruindo a pauta com fitas na boca e sentados à Mesa da Câmara, as eleições de 2026 começam hoje no Congresso Nacional, a praticamente um ano do início das campanhas.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória e fique por dentro de todos os detalhes!

