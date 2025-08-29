38ª edição do Festival Colibri começa com o Summit 2025 O Festival Colibri inicia oficialmente sua programação no dia 2 de setembro com o Summit 2025, um evento gratuito que promete movimentar... Folha Vitória|Do R7 29/08/2025 - 00h37 (Atualizado em 29/08/2025 - 00h37 ) twitter

O Festival Colibri inicia oficialmente sua programação no dia 2 de setembro com o Summit 2025, um evento gratuito que promete movimentar o Triângulo das Bermudas, em Vitória (ES), das 13h às 22h. Em um único dia, o público terá acesso a palestras inspiradoras, painéis com grandes nomes do mercado criativo, além da aguardada premiação das categorias Estudantes e Profissionais.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória e fique por dentro de tudo que vai acontecer no Festival Colibri 2025!

