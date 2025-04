4 formas de usar anis estrelado contra gases e para melhorar a digestão Imagem criada com IADescubra 4 formas de usar anis estrelado para aliviar gases e melhorar a digestão de forma natural e eficaz. Confira... Folha Vitória|Do R7 09/04/2025 - 10h26 (Atualizado em 09/04/2025 - 10h26 ) twitter

4 formas de usar anis estrelado contra gases e para melhorar a digestão

Imagem criada com IA

Com seu formato único em estrela e aroma adocicado, o anis estrelado vai muito além do visual exótico. Essa especiaria milenar, comum na medicina tradicional chinesa e ayurvédica, oferece propriedades digestivas que ajudam a aliviar gases, inchaços e desconfortos abdominais. Se você sofre com esses sintomas após as refeições ou quer incluir hábitos naturais para melhorar sua digestão, o anis estrelado pode ser um grande aliado.

Saiba mais sobre como utilizar essa especiaria incrível e descubra dicas valiosas no nosso parceiro Folha Vitória.

Leia Mais em Folha Vitória:

