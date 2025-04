5 sinais de que você está sendo enganado em uma compra online Foto: FreepikCom o crescimento do e-commerce, golpes também se tornaram mais frequentes. Veja como identificar se uma loja é confiável... Folha Vitória|Do R7 08/04/2025 - 21h29 (Atualizado em 08/04/2025 - 21h29 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Compras online

Foto: Freepik

Com a praticidade das compras pela internet, também vieram os riscos. Segundo especialistas em segurança digital, os golpes virtuais têm crescido no Brasil, aproveitando o aumento no número de consumidores no e-commerce — especialmente em datas promocionais e no fim do mês.

Saiba mais sobre como se proteger e evitar fraudes acessando a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.

Leia Mais em Folha Vitória:

Dono de carro na Praia da Costa flagra furto de bateria e corre atrás do bandido, que vai preso

EUA vão taxar produtos da China em 104% a partir desta quarta

Resumo de notícias desta terça-feira, dia 08 de abril de 2025