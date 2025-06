50 amigas tão bacanas quanto a aniversariante celebrando a vida juntas Folha Vitória|Do R7 26/06/2025 - 01h15 (Atualizado em 26/06/2025 - 01h15 ) twitter

CAMILLA BAPTISTIN-1

Soeli Gama aniversariou e recebeu 50 amigas que gostam de celebrar a vida juntas. Tudo com aquele bom gosto que é a marca dela. Decoração no clima junino e menu delicioso da própria anfitriã. Por lá, Helvia Abaurre, Dalva Carone, Leticia Pernambuco, Gracinha Sarkis, Angela Neme, Gracinha Nader, Miriam Fafá, Valeria Nemer, Martha Paiva, Solange Herkenhoff, Carlota Gottardi, Ivelise Arpini, Sonia Abelha, Alzira Torres, Mary Helal, Glaucia Baião, Yedda Tavares, Marcila Coser, Orlandina Almeida, Vera Breder, Dapaz Romano, Lises Ribeiro, Liliane Maia, Walmir Sasso, Vania Campos e Angela Passos. Ao lado da aniversariante, sua filha Taisa e a neta Laia. Música com a DJ Larissa Tantan. Confira as fotos de Camilla Baptistin…

