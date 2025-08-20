54% dos trabalhadores não conseguem chegar a fim do mês com salário em conta Foto: José Cruz/Agência Brasil/ArquivoMais da metade, 54%, dos trabalhadores brasileiros com carteira assinada (CLT) ou que atuam como... Folha Vitória|Do R7 20/08/2025 - 14h00 (Atualizado em 20/08/2025 - 14h00 ) twitter

Foto: José Cruz/Agência Brasil/ArquivoMais da metade, 54%, dos trabalhadores brasileiros com carteira assinada (CLT) ou que atuam como Pessoa Jurídica (PJ) não conseguem chegar até o fim do mês com salário na conta, segundo pesquisa de Saúde Financeira e Bem-Estar do Trabalhador Brasileiro 2025, realizada pela SalaryFits, empresa da Serasa Experian. Apesar do porcentual elevado, houve melhora em relação a 2024, quando 62% dos profissionais passavam por isso.

Para entender melhor essa realidade e as implicações financeiras enfrentadas pelos trabalhadores, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.

