54% dos trabalhadores não conseguem chegar a fim do mês com salário em conta
Foto: José Cruz/Agência Brasil/ArquivoMais da metade, 54%, dos trabalhadores brasileiros com carteira assinada (CLT) ou que atuam como Pessoa Jurídica (PJ) não conseguem chegar até o fim do mês com salário na conta, segundo pesquisa de Saúde Financeira e Bem-Estar do Trabalhador Brasileiro 2025, realizada pela SalaryFits, empresa da Serasa Experian. Apesar do porcentual elevado, houve melhora em relação a 2024, quando 62% dos profissionais passavam por isso.
Para entender melhor essa realidade e as implicações financeiras enfrentadas pelos trabalhadores, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.
