Folha Vitória|Do R7 11/04/2025 - 10h26 (Atualizado em 11/04/2025 - 10h26 )

6 benefícios da taioba para quem sofre com prisão de ventre

Imagem criada com IA. Com folhas grandes, verdes e vistosas, a taioba (Xanthosoma sagittifolium Schott) é uma planta alimentícia não convencional (PANC) que cresce facilmente em hortas caseiras e quintais sombreados. Além de seu sabor suave e textura agradável após o cozimento, a taioba vem ganhando destaque na alimentação saudável graças aos seus benefícios para o funcionamento intestinal. Rica em fibras, nutrientes e compostos bioativos, essa hortaliça é uma excelente aliada de quem convive com a prisão de ventre.

Para descobrir todos os benefícios da taioba e como ela pode ajudar no seu dia a dia, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.

