63ª edição do Game Master: sábado tem diversão fora das telas O Game Master oferece uma chance imperdível de se divertir com jogos de tabuleiro apaixonantes no Masterplace Mall! Folha Vitória|Do R7 04/09/2025 - 18h18 (Atualizado em 04/09/2025 - 18h18 )

O Game Master retorna para sua 63ª edição com uma proposta irresistível: reunir famílias e amigos em torno da mesa para uma experiência de diversão analógica, longe das telas digitais. O evento acontece no próximo sábado, dia 6, no Masterplace Mall, oferecendo uma oportunidade única para descobrir o fascinante universo dos jogos de tabuleiro modernos.

Não perca a chance de se divertir e fazer novas amizades! Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.

