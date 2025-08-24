7 anos: descubra por que essa idade é decisiva para o sorriso do seu filho Imagem: CanvaO tratamento ortodôntico pode e, em algumas casos, deve começar na infância Folha Vitória|Do R7 24/08/2025 - 09h37 (Atualizado em 24/08/2025 - 09h37 ) twitter

Por que o diagnóstico ortodôntico precoce é a chave para prevenir problemas e evitar tratamentos mais longos no futuro? Quando pensamos em aparelho ortodôntico, a imagem mais comum é de adolescentes no colégio, sorrindo com bráquetes coloridos. Mas a verdade é que o tratamento ortodôntico pode — e muitas vezes deve — começar bem antes disso.

Saiba mais sobre a importância do tratamento ortodôntico precoce e como ele pode beneficiar a saúde do seu filho consultando a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.

