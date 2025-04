7 formas criativas de usar bonsai na decoração da casa ou do escritório Imagem criada com IADescubra 7 formas criativas de usar bonsai na decoração da casa ou do escritório. Inspire-se com ideias elegantes... Folha Vitória|Do R7 10/04/2025 - 10h26 (Atualizado em 10/04/2025 - 10h26 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

7 formas criativas de usar bonsai na decoração da casa ou do escritório

O bonsai é muito mais do que uma planta em miniatura: ele é a arte viva da contemplação, do equilíbrio e da paciência. De origem oriental, essa técnica milenar consiste em cultivar árvores em vasos pequenos, mantendo-as proporcionalmente reduzidas, mas com todas as características de um exemplar adulto. Incorporar bonsais na decoração traz não só beleza, mas também significado e serenidade para o ambiente.

Consulte no nosso parceiro Folha Vitória e descubra mais sobre como usar bonsais na sua decoração!

Leia Mais em Folha Vitória:

Filodendro birkin: como manter as folhas listradas sempre saudáveis

Plumerias no jardim: 7 dicas para cultivar as flores tropicais mais perfumadas

O jovem ninja Hokutomaru mergulha em FATAL FURY: City of the Wolves!