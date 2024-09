7IT Tecnologia dá início a aquisições no setor de tecnologia A empresa deu início a uma nova fase de análise e exploração de oportunidades no mercado de tecnologia; movimentação faz parte de uma... Folha Vitória|Do R7 05/09/2024 - 12h51 (Atualizado em 05/09/2024 - 12h51 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-