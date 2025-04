A anistia e o aceno de Pazolini para 2026

Folha Vitória |Do R7

Prefeito Lorenzo Pazolini (Foto: Thiago Soares/Folha Vitória) No último sábado (05), o prefeito de Vitória, Lorenzo Pazolini (Republicanos), fez uma publicação inusitada em seu perfil do Instagram. Ele se posicionou a favor de uma “anistia humanitária já” e pela “pacificação do Brasil”, criticando o que chamou de “desproporção das penas” aplicadas pelo Judiciário.

