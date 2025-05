A aniversariante Brisa Clem festejando em encontro bem gostoso entre amigos Folha Vitória|Do R7 16/05/2025 - 01h03 (Atualizado em 16/05/2025 - 01h03 ) twitter

Ela festejou aniversário em encontro bem gostoso e bem cordial ao lado de amigos. Estou falando de Brisa Clem, que é gente querida. Isso aconteceu segunda-feira (12) em jantar no Gran Cave, com menu especial e decoração de Janine Manhães. Claro que teve bolo e os parabéns no embalo da declaração de amor do marido Thiago Boiteux, ao lado das amigas Rita Garajau e Claudia Mameri que leu uma carta enviada pela filha da aniversariante, Victoria, que estuda em Nova Iorque. Entre os presentes, Eduarda Buaiz, Andrea Paula Michelini, Lilian Rabinovitch, Gisela Neffa, Kitia Perciano, Diana Murad, Sabaini Ferraz, Debora Veronez, Khalila Cotrim e Ivan Aguilar. Confira as fotos…

