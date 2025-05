A aniversariante Gilka Franqueira que já figurou na lista das 10 Mais Elegantes de Vitória Folha Vitória|Do R7 26/05/2025 - 01h35 (Atualizado em 26/05/2025 - 01h35 ) twitter

Tudo feito com amor e carinho para homenagear a matriarca da família. Estou falando de Gilka Fernandes Franqueira que aniversariou e ganhou festa bonita na casa de eventos Maison Orange, organizada pela sua querida filha Danielle. Ambiente florido, boa música e a emoção da aniversariante, que soprou a velinha junto aos seus filhos Danielle com Fernando Araujo, Lauro com Raquel Valinho, Luciano com Daniela Mras, que vieram do Rio e a turma de netos. Extra: Gilka fez parte de uma lista anual das “10 Mulheres Mais Elegantes de Vitória”, de autoria de Helio Dórea. Confira as fotos de Cacá Lima…

