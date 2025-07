A boda intimista de Ana Paula Nascif e Luiz Fernando Magalhães Folha Vitória|Do R7 26/07/2025 - 23h37 (Atualizado em 26/07/2025 - 23h37 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Folha Vitória

Apesar de terem vários amigos em comum, Ana Paula Nascif e Luiz Fernando Magalhães jamais tinham sido apresentados até a pandemia. A cupida foi a irmã dele, Juliana, que, assim como ela, é agente de viagem. Queridos e populares na Ilha (e continente, já que ele cresceu na Praia da Costa), começaram a namorar há três anos e oficializaram a união sábado, no restaurante Lareira Portuguesa. A juíza de paz foi Liliane Brandão e a amiga Karla Pimenta fez os votos. Os noivos entraram com a música “Pela Luz dos Olhos Teus”, trocaram alianças com “Porque eu sei que é amor” e assinaram o matrimônio com “O que eu também não entendo”. Os votos foram ao som de “Pra você guardei o amor”. Felicidades aos pombinhos!

Para mais detalhes sobre este evento especial, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.

Leia Mais em Folha Vitória:

Acidente com 4 veículos deixa feridos na BR-101

Rio Branco vai enfrentar o Luverdense na segunda fase da Série D do Brasileiro

Porto Vitória empata com o Nova Iguaçu e está fora da Série D do Brasileiro