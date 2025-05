A celebração de 50 anos de bodas de Margareth e Manoel Rabelo Folha Vitória|Do R7 08/05/2025 - 01h26 (Atualizado em 08/05/2025 - 01h26 ) twitter

A Coluna HD não poderia deixar despercebida a comemoração dos 50 anos de casados de um casal super bacana. Estou falando do meu amigo Manoel Rabelo, que foi um desembargador do mais alto destaque e sua querida Margareth. Ao lado deles, entre amigos, seus filhos Emanuelle com Luciano Bragatto, Roberta com Rodolpho Cabas e Gustavo com Giselle, e os netos Luciano, Joaquim, Ana Elisa e Lucas. (fotos Bruna Oliveira)

