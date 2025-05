A crônica taxa das blusinhas e seu erro anunciado Foto: FreepikLei que estabeleceu a taxa de importação para compras internacionais de até US$ 50 foi alvo de críticas até mesmo pelo... Folha Vitória|Do R7 23/05/2025 - 10h37 (Atualizado em 23/05/2025 - 10h37 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Folha Vitória

Foto: Freepik

*Artigo escrito por Teuller Pimenta, advogado, especialista em Direito e Processo Tributário, membro do Núcleo Especial de Tributação Empresarial do Ibef-ES e do Ibef Academy.









Para entender melhor as implicações dessa taxa e os erros estratégicos envolvidos, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.

‌



Leia Mais em Folha Vitória:

Binário, saneamento e praças: Vila Velha anuncia pacotão de obras

Carnaval de Vitória 2026: nova rainha da Jucutuquara já desfilou com fantasia de ouro na Andaraí

Receita libera consulta a maior lote de restituição do Imposto de Renda da história