A doce influência na economia Em um mundo cada vez mais conectado, o que começa como um vídeo de poucos segundos pode terminar em uma transformação concreta na internet... Folha Vitória|Do R7 13/08/2025 - 12h38 (Atualizado em 13/08/2025 - 12h38 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Folha Vitória

Em um mundo cada vez mais conectado, o que começa como um vídeo de poucos segundos pode terminar em uma transformação concreta na internet e, especialmente, as redes sociais com seus vídeos curtos, como os do TikTok e Instagram Reels, têm exercido um poder de influência sem precedentes sobre os hábitos de consumo, comportamento e até nas finanças de pequenos empreendedores. Um exemplo recente e expressivo disso é o fenômeno do “morango do amor“.

Para entender como esse fenômeno impactou a economia, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.

Leia Mais em Folha Vitória:

Luiza Brunet faz homenagem a capixaba vítima de violência doméstica: “Superação”

Entenda qual é a inspiração do novo uniforme escolar da rede estadual

Pudim no copo: sobremesa vira febre em restaurante do ES