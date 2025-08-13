A doce influência na economia
Em um mundo cada vez mais conectado, o que começa como um vídeo de poucos segundos pode terminar em uma transformação concreta na internet...
Em um mundo cada vez mais conectado, o que começa como um vídeo de poucos segundos pode terminar em uma transformação concreta na internet e, especialmente, as redes sociais com seus vídeos curtos, como os do TikTok e Instagram Reels, têm exercido um poder de influência sem precedentes sobre os hábitos de consumo, comportamento e até nas finanças de pequenos empreendedores. Um exemplo recente e expressivo disso é o fenômeno do “morango do amor“.
Em um mundo cada vez mais conectado, o que começa como um vídeo de poucos segundos pode terminar em uma transformação concreta na internet e, especialmente, as redes sociais com seus vídeos curtos, como os do TikTok e Instagram Reels, têm exercido um poder de influência sem precedentes sobre os hábitos de consumo, comportamento e até nas finanças de pequenos empreendedores. Um exemplo recente e expressivo disso é o fenômeno do “morango do amor“.
Para entender como esse fenômeno impactou a economia, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.
Para entender como esse fenômeno impactou a economia, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.
Leia Mais em Folha Vitória:
Leia Mais em Folha Vitória: