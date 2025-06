A festa da Família Dórea na Fazenda Tamburi Folha Vitória|Do R7 17/06/2025 - 00h55 (Atualizado em 17/06/2025 - 00h55 ) twitter

Há muito não participava de uma festa tão gostosa, animada e da mais alta confraternização. Isso aconteceu na Fazenda Tamburi, distante 14 quilômetros de Feira de Santana (BA), toda decorada no estilo junino. E não deixou de ser uma festa em família, com decoração típica, grupo musical tocando forró, dança e o mais importante, confraternização total com muitos beijos e abraços, uma festa inesquecível! Confira as fotos…

