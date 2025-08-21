A morte da conversa difícil: como o medo de ofender deixou o indivíduo intelectualmente frágil Nos últimos anos, tornou-se comum evitar temas sensíveis. O receio de causar desconforto ou de ser mal interpretado leva muitos ao... Folha Vitória|Do R7 21/08/2025 - 07h37 (Atualizado em 21/08/2025 - 07h37 ) twitter

Nos últimos anos, tornou-se comum evitar temas sensíveis. O receio de causar desconforto ou de ser mal interpretado leva muitos ao silêncio, mesmo quando há algo importante a dizer. Essa escolha, apresentada como prudência, esconde uma dificuldade de lidar com ideias que confrontam certezas já estabelecidas. Quando uma sociedade abandona o debate, ela compromete o pensamento e enfraquece a liberdade que deveria ser sustentada. Para uma análise mais profunda sobre como o medo de ofender impacta o debate e a liberdade de expressão, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória. Leia Mais em Folha Vitória: As abelhas são os seres vivos mais importantes do planeta?

