A Origem e Evolução da Lei Brasileira de Inclusão Homem em cadeira de rodas lendo - crédito: FreepikConheça a origem e evolução da Lei Brasileira de Inclusão. Folha Vitória|Do R7 06/05/2025 - 00h25 (Atualizado em 06/05/2025 - 00h25 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Folha Vitória

A Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (LBI), também conhecida como Estatuto da Pessoa com Deficiência, foi sancionada em 6 de julho de 2015 e entrou em vigor em janeiro de 2016. A lei (nº 13.146/2015) tem como objetivo assegurar e promover, em condições de igualdade, o exercício dos direitos e das liberdades fundamentais por pessoas com deficiência.

Consulte no nosso parceiro Folha Vitória para saber mais sobre a evolução e os impactos da Lei Brasileira de Inclusão.

Leia Mais em Folha Vitória:

Semana das mamães começa animada na orla da Praia do Canto

Startup capixaba é destaque nacional em competição de agtechs no berço do agronegócio

Em navio gigante, BYD desembarca mais cinco mil veículos no Portocel