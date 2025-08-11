Logo R7.com
A pugilista

Camila Jara (PT-MS) ganhou apelido de pugilista depois de esmurrar e derrubar Nikolas Ferreira (PL-MG) atrás da Mesa Diretora

Folha Vitória|Do R7

O ato do presidente da Câmara, Hugo Motta, que suspende o mandato de 15 encrenqueiros que obstruíram a pauta semana passada incluiu uma petista entre tantos bolsonaristas do PL e Progressistas.

