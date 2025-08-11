A pugilista Camila Jara (PT-MS) ganhou apelido de pugilista depois de esmurrar e derrubar Nikolas Ferreira (PL-MG) atrás da Mesa Diretora Folha Vitória|Do R7 11/08/2025 - 08h37 (Atualizado em 11/08/2025 - 08h37 ) twitter

O ato do presidente da Câmara, Hugo Motta, que suspende o mandato de 15 encrenqueiros que obstruíram a pauta semana passada incluiu uma petista entre tantos bolsonaristas do PL e Progressistas.

Para saber mais sobre essa polêmica e suas implicações, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.

