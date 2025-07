A Queda de Ea-nāṣir: Como Práticas Comerciais Desonestas Levam ao Fracasso no Mercado O capitalismo, desde suas origens, tem sido regido por mecanismos que, mesmo sem uma intervenção estatal constante, impõem disciplina... Folha Vitória|Do R7 12/07/2025 - 12h37 (Atualizado em 12/07/2025 - 12h37 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Folha Vitória

O capitalismo, desde suas origens, tem sido regido por mecanismos que, mesmo sem uma intervenção estatal constante, impõem disciplina aos agentes do mercado. A ideia de que o interesse individual, quando mediado pela competição, pode conduzir a resultados benéficos para a sociedade foi popularizada por Adam Smith com o conceito da “mão invisível”. Essa metáfora ilustra de forma sofisticada o processo no qual os empresários, ao buscarem o lucro, acabam sendo forçados a oferecer produtos e serviços de qualidade, sob pena de perderem a confiança dos consumidores e, consequentemente, o sucesso a longo prazo.

Para entender mais sobre como práticas comerciais desonestas podem levar ao fracasso no mercado, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.

Leia Mais em Folha Vitória:

Três apostas levam prêmio de R$ 3,2 milhões da Lotofácil; veja números

Aposta de Vitória quase leva prêmio milionário da Quina

Corra: jogo de zumbis com ótima avaliação está de graça no Steam