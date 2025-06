A utopia do Estado forte: O custo da paralisação das privatizações no Brasil Nos últimos anos, o Brasil começou a entender algo que boa parte do mundo já sabe há tempos: o Estado não precisa – e nem deve – cuidar... Folha Vitória|Do R7 28/06/2025 - 12h36 (Atualizado em 28/06/2025 - 12h36 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Folha Vitória

Nos últimos anos, o Brasil começou a entender algo que boa parte do mundo já sabe há tempos: o Estado não precisa – e nem deve – cuidar de tudo. Privatizações e concessões foram conduzidas, especialmente a partir de 2018, com o objetivo de aumentar a eficiência dos serviços, reduzir o peso da máquina pública e atrair investimentos privados, abrindo espaço para quem empreende. Infelizmente, esse movimento estagnou.

Para entender melhor as implicações dessa paralisação e o futuro das privatizações no Brasil, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.

Leia Mais em Folha Vitória:

Governador parabeniza capixaba eleita a mulher mais bonita do mundo

Homem enforca namorada após ser questionado sobre mensagens no celular em Vila Velha

Baleias-jubarte são vistas durante patrulhamento no mar do ES