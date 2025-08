A verdade sob vigilância: o combate às fake news e o risco da censura O termo fake news não é tão recente quanto parece. Por volta do século XIX, o jornal The New York Sun publicou uma série de reportagens... Folha Vitória|Do R7 06/08/2025 - 12h38 (Atualizado em 06/08/2025 - 12h38 ) twitter

O termo fake news não é tão recente quanto parece. Por volta do século XIX, o jornal The New York Sun publicou uma série de reportagens fictícias sobre a descoberta de vida na Lua. O episódio ficou conhecido como a “grande farsa da Lua” e é um exemplo de como a manipulação da informação sempre esteve presente na história. Com o passar dos anos, as formas de se comunicar evoluíram, mas o desafio em distinguir fato de invenção permanece. Hoje, essa dificuldade é intensificada pela velocidade e pelo alcance das redes sociais, que transformam qualquer pessoa em um possível veículo de comunicação.

Para uma análise mais profunda sobre o tema, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.

