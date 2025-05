Abatedouro clandestino em Vila Velha tinha moscas, banheira e sangue no chão Policial durante apreensão de carne em abatedouro clandestino. Foto: Sesp/DivulgaçãoDe acordo com a Polícia Civil, o que chamou atenção... Folha Vitória|Do R7 07/05/2025 - 23h06 (Atualizado em 07/05/2025 - 23h06 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Folha Vitória

Policial durante apreensão de carne em abatedouro clandestino. Foto: Sesp/Divulgação A Polícia Civil e a Prefeitura de Vila Velha fecharam um abatedouro clandestino no bairro Dom João Batista, no município, nesta quarta-feira (7). No local, foram apreendidos cerca de 4 toneladas de carne e linguiça suínas.

Para saber mais sobre essa operação e os riscos à saúde pública, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.

Leia Mais em Folha Vitória:

Campanha da Aquatro para Prefeitura de Vitória foca na Conscientização e Redução do Número de Vítimas Fatais na Capital

Mãe denuncia ameaças de morte contra filha em escola de Domingos Martins

Foragido por assassinato em MG é preso ao buscar a filha em Vitória