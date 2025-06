Abertas 1.460 vagas gratuitas em cursos técnicos no ES; veja como se inscrever Entre as qualificações estão automação industrial e segurança do trabalho. Foto: FreepikEstudantes selecionados para participar dos... Folha Vitória|Do R7 24/06/2025 - 15h57 (Atualizado em 24/06/2025 - 15h57 ) twitter

Entre as qualificações estão automação industrial e segurança do trabalho. Foto: Freepik

O Senai-ES, em parceria com a Secretaria de Estado de Educação (Sedu), abriu inscrições para 1.460 vagas gratuitas em cursos técnicos para quem busca qualificação nas áreas de automação industrial, desenvolvimento de sistemas, segurança do trabalho, edificações, dentre outras.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória e fique por dentro de todas as oportunidades!

